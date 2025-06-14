Места отдыха выходят из тени: в реестр средств размещения вошло 2 300 новых объектов

На начало июня 2025 года самооценку прошли 5 465 средств коллективного размещения, в том числе более 3,7 тыс. гостиниц, 1,4 тыс. баз отдыха, 253 кемпинга и 49 санаториев.

Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник сообщил, что при этом в реестр впервые вошло 2,3 тыс. объектов, которые вышли из тени и начали работать в правовом поле.

Он отметил, что в ходе реформы классификации гостиниц и других средств размещения создана информационная система «Гостеприимство», основанная на реестровой модели хранения данных. Для ее эффективной работы Росаккредитация подготовила все необходимые инструменты и интеграции.

В систему добавлена возможность определять тип средства размещения и присваивать ему категорию («звезды»). Установлено четыре типа средств размещения. Процедура самооценки адаптируется под разные виды объектов: например, находящиеся на новых территориях или не являющиеся объектами адресации. Появились специальные категории номеров: семейные и для людей с ограниченными возможностями. Данные автоматически проверяются через другие госреестры.

Лидеры по доле объектов, прошедших самооценку: Запорожская область (65,2% от общего количества), Алтай (59,9%), Астраханская область (43,0%), Мордовия (37,6%), Ненецкий автономный округ (37,5%).

Росаккредитация проверяет достоверность поданных в процессе самооценки данных в заявках путем выезда на объекты с подтверждением реальных сведений. Ее территориальные органы провели 270 выездных проверок.

Запущена процедура присвоения категории, то есть «звезд»: на рассмотрении 787 заявок. Уже получили категорию звездности 503 гостиницы.

Чтобы туристы получали достоверную информацию о средствах размещения, налажен обмен данными с 13 туристическими агрегаторами.

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