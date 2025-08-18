С 1 сентября 2025 меняются критерии признания участков бесхозными

С 1 сентября 2025 вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Об этом напомнил зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», — сказал Колунов.

Что еще может стать причиной изъятия:

захламление более половины территории отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года со дня выявления;

ненадлежащее содержание построек, отсутствие окон;

зарастание территории сорняками: в течение года более половины площади участка занято сорняками высотой свыше одного метра.

Но изъятие — это крайняя мера, уточнил депутат. Сначала владельцу дадут возможность объясниться и устранить проблему. Срок ее устранения даже можно продлить через суд, добавил Колунов.