С 1 сентября 2025 меняются критерии признания участков бесхозными
С 1 сентября 2025 вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Об этом напомнил зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», — сказал Колунов.
Что еще может стать причиной изъятия:
захламление более половины территории отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года со дня выявления;
ненадлежащее содержание построек, отсутствие окон;
зарастание территории сорняками: в течение года более половины площади участка занято сорняками высотой свыше одного метра.
Но изъятие — это крайняя мера, уточнил депутат. Сначала владельцу дадут возможность объясниться и устранить проблему. Срок ее устранения даже можно продлить через суд, добавил Колунов.
Сорняки до метра - допустимо?) Кому какое дело до моего цикория, растет себе и растет...красивый...а если там дубы и клены самосадом растут, тоже сорняки?