ЦОК ОК НПУ 18.08 Мобильные
🔴 Бесплатный вебинар: Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября →
Земельное законодательство

С 1 сентября 2025 меняются критерии признания участков бесхозными

Захламленные и заросшие сорняками земельные участки могут изъять.

С 1 сентября 2025 вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Об этом напомнил зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», — сказал Колунов.

Что еще может стать причиной изъятия:

  • захламление более половины территории отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года со дня выявления;

  • ненадлежащее содержание построек, отсутствие окон;

  • зарастание территории сорняками: в течение года более половины площади участка занято сорняками высотой свыше одного метра.

Но изъятие — это крайняя мера, уточнил депутат. Сначала владельцу дадут возможность объясниться и устранить проблему. Срок ее устранения даже можно продлить через суд, добавил Колунов.

Автор

Комментарии

1
  • Ви П

    занято сорняками

    Сорняки до метра - допустимо?) Кому какое дело до моего цикория, растет себе и растет...красивый...а если там дубы и клены самосадом растут, тоже сорняки?

Главная Главбух PRO Премиум