Минтруд рассказал о трудовых правах тех, кто работает и учится

Даже если у работника уже есть образование, он не лишен права на ряд гарантий и компенсаций в связи с очередной учебой как работающий студент. Но это должно быть отдельно прописано.

У сотрудников, которые одновременно с работой получают среднее профессиональное или высшее образование впервые, есть законные гарантии и компенсации от работодателя, указал Минтруд.

Место обучения Форма обучения Длина отпуска и условия Студенты вузов Заочная и очно-заочная Положен отпуск с сохранением среднего заработка: 40–50 дней — для промежуточной аттестации;

до 4 месяцев — для подготовки диплома и сдачи итоговых госэкзаменов. Заочникам работодатель оплачивает проезд к месту учебы и обратно 1 раз в год. Очная Положен отпуск без сохранения зарплаты: 15 дней — для промежуточной аттестации;

до 4 месяцев — для подготовки диплома и госэкзаменов. Студенты колледжей и техникумов Заочная и очно-заочная Могут взять отпуск с сохранением среднего заработка: 30–40 дней — для промежуточной аттестации;

до 2 месяцев — для итоговой аттестации. Заочникам компенсируют 50% стоимости проезда к месту учебы и обратно 1 раз в год. Очная Могут взять отпуск без оплаты: 10 дней — для промежуточной аттестации;

до 2 месяцев — для итоговой.

Также студенты и колледжей, и вузов могут попросить о сокращенной рабочей неделю – на 7 часов, максимум на 10 учебных месяцев перед итоговой аттестацией.

Оплата при освобождении от работы — 50% от среднего заработка, но не ниже МРОТ.

Минтруд обратил внимнаие: работник, у которого уже есть образование соответствующего уровня, тоже может получить все эти льготы — если это прописано в трудовом или ученическом договоре.