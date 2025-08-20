Минтруд рассказал о трудовых правах тех, кто работает и учится
У сотрудников, которые одновременно с работой получают среднее профессиональное или высшее образование впервые, есть законные гарантии и компенсации от работодателя, указал Минтруд.
Место обучения
Форма обучения
Длина отпуска и условия
Студенты вузов
Заочная и очно-заочная
Положен отпуск с сохранением среднего заработка:
Заочникам работодатель оплачивает проезд к месту учебы и обратно 1 раз в год.
Очная
Положен отпуск без сохранения зарплаты:
Студенты колледжей и техникумов
Заочная и очно-заочная
Могут взять отпуск с сохранением среднего заработка:
Заочникам компенсируют 50% стоимости проезда к месту учебы и обратно 1 раз в год.
Очная
Могут взять отпуск без оплаты:
Также студенты и колледжей, и вузов могут попросить о сокращенной рабочей неделю – на 7 часов, максимум на 10 учебных месяцев перед итоговой аттестацией.
Оплата при освобождении от работы — 50% от среднего заработка, но не ниже МРОТ.
Минтруд обратил внимнаие: работник, у которого уже есть образование соответствующего уровня, тоже может получить все эти льготы — если это прописано в трудовом или ученическом договоре.
