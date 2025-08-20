💼 Миронов призвал ввести выплату на сборы в школу

Сейчас помощь оказывают в некоторых регионах, только многодетным и малообеспеченным. Депутат предлагает распространить помощь на все семьи.

Выплаты семьям школьников перед 1 сентября есть только в нескольких регионах. Например, Москве выдают 13,3 тыс. рублей. Депутат Сергей Миронов предлагает давать такие выплаты всем семьям.

«В 2025 году собрать школьника, по экспертным оценкам, стоит примерно 35 тыс. рублей. У многих просто нет таких денег. Было бы абсолютно правильно, если бы государство выделило деньги на сбор в школу для всех, у кого есть дети», — заявил Миронов.

Речь идет не только о первоклассниках: «чем старше дети, тем больше требуется денег», пояснил он.

Депутат добавил, что ему приходят письма от родителей школьников, в которых они «просто умоляют дать хоть сколько-нибудь денег, чтобы помочь собрать ребенка в школу»

Миронов убежден, что это нужно делать. Поэтому готов выходить с законодательной инициативой.

Он рассказал, что провел опрос в своем ТГ-канале, где выяснилось, что 77% опрошенных тратят на сбор ребенка к 1 сентября от 20 тыс. до 45 тыс. рублей.

Ранее депутаты предложили распространить на покупку школьных товаров социальный налоговый вычет.