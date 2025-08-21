Россияне могут получить от государства 350 тыс. рублей

Люди с низкими доходами могут заключить с государством социальный контракт для старта бизнеса и получить при этом выплату. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Выплату дадут единовременно или по частям, в зависимости от этапа исполнения мероприятий программы социальной адаптации и бизнес-плана. Сумма – до 350 тыс. рублей.

До 10% выплаты можно направить на подготовку и оформление разрешительной документации, покупку ПО и носителей электронной подписи. До 15% — на принятие имущественных обязательств по бизнесу, а еще 5% — на размещение и продвижение продукции.

Остальные деньги или всю сумму можно потратить на приобретение основных средств и материально-производственных запасов для бизнеса.

«Ключевая ценность данного инструмента в том, что он не только тактически оказывает поддержку, но и дает положительное воздействие на формирование устойчивых доходов в будущем», — считает Балынин.

Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и человеком или семьей. При оформлении соцконтракта положена выплата в размере прожиточного минимума по региону.

Общий период выплат не может превышать шесть месяцев. Выплата может быть ежемесячной или единовременной за весь период действия контракта.

В 2024 году социальным контрактом было охвачено около 552 тыс. россиян, заключили около 205 тыс. соцконтрактов. Больше всего социальных контрактов было связано с поиском работы (35,2%) и стартом бизнеса (41,4%).