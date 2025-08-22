Условия предоставления субсидий по ЖКУ хотят смягчить
Субсидии на оплату ЖКУ нужно предоставлять россиянам автоматически на основании данных о доходах. А соглашение о реструктуризации долга по ЖКУ не должно быть поводом для отказа в льготе. Такое предложение высказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Он напомнил, что такие субсидии задумывались как инструмент защиты граждан. Если семья тратит на оплату ЖКУ больше нормы, она может получить льготу. В среднем по стране этот порог установлен на уровне 22% совокупного дохода, но в некоторых регионах еще ниже.
Особенно мера актуальна в условиях подорожания платы за ЖКУ, считает Гаврилов.
Но сейчас есть условие, которое превращает субсидию из меры поддержки в фильтр. Если у семьи есть подтвержденный решением суда и не погашенный долг за ЖКУ, субсидию прекращают. Если семья исполняет соглашение о реструктуризации долга, субсидия сохраняется
«Но даже в этом случае на практике нередко возникают отказы. Получается замкнутый круг: помощь нужна именно в момент, когда платить нечем, но именно тогда семья теряет право на поддержку. Это лишает меру социального смысла», — пояснил Гаврилов.
Еще одна сложность – заявительный порядок
«Чтобы получить субсидию, гражданин должен сам собрать документы, подтвердить доходы, доказать отсутствие долгов или наличие соглашения с управляющей компанией. Это требует времени и сил и часто приводит к отказам из-за формальных ошибок», — добавил парламентарий.
Он предлагает сделать назначение субсидии автоматическим. Данные о доходах и начислениях уже есть у органов, которые администрируют соцвыплаты и взаимодействуют с поставщиками услуг. А соглашение о реструктуризации долга должно гарантировать сохранение субсидии: если семья признала долг и платит по плану, нет оснований лишать ее помощи.
«Наконец, федеральный порог нагрузки можно снизить для наиболее уязвимых групп — семей с детьми и пожилых людей, установив для них уровень не в 22%, а, например, в 10-15%», — подчеркнул Гаврилов.
В некоторых регионах субсидия идет напрямую поставщикам услуг – это снижает риски неправильного использования средств и избавляет людей от необходимости предоставлять квитанции. Это мог бы быть реальный механизм защиты семейного бюджета, уверен парламентарий.
