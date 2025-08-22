Условия предоставления субсидий по ЖКУ хотят смягчить

Субсидии на оплату ЖКУ нужно предоставлять россиянам автоматически на основании данных о доходах. А соглашение о реструктуризации долга по ЖКУ не должно быть поводом для отказа в льготе. Такое предложение высказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он напомнил, что такие субсидии задумывались как инструмент защиты граждан. Если семья тратит на оплату ЖКУ больше нормы, она может получить льготу. В среднем по стране этот порог установлен на уровне 22% совокупного дохода, но в некоторых регионах еще ниже.

Особенно мера актуальна в условиях подорожания платы за ЖКУ, считает Гаврилов.

Но сейчас есть условие, которое превращает субсидию из меры поддержки в фильтр. Если у семьи есть подтвержденный решением суда и не погашенный долг за ЖКУ, субсидию прекращают. Если семья исполняет соглашение о реструктуризации долга, субсидия сохраняется

«Но даже в этом случае на практике нередко возникают отказы. Получается замкнутый круг: помощь нужна именно в момент, когда платить нечем, но именно тогда семья теряет право на поддержку. Это лишает меру социального смысла», — пояснил Гаврилов.