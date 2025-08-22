Минцифры: 22.08.2025 хакеры атаковали Госуслуги. Сейчас портал работает

Специалисты по безопасности успешно отражают DDoS-атаку из-за границы. Все пользовательские данные находятся под защитой и сервисы работают.

22 августа 2025 года с 12:00 мск портал Госуслуг попал под массированную DDoS-атаку из-за рубежа. Сейчас сервисы работают в штатном режиме.

Некоторые пользователи могли столкнуться с проблемами при входе на сайт из-за того, что работает система фильтрации трафика.

«Все атаки успешно отражаются. Данные пользователей находятся под защитой», — завило Минцифры в своем телеграм-канале.

Для безопасности портала специалисты выстроили многоуровневую эшелонированную защиту, которая может обрабатывать миллиарды событий ИБ в сутки.

Кроме того, круглосуточно работает техподдержка и штаб мониторинга оперативного реагирования.