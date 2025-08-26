Депутаты предлагают наказывать чиновников за незаконные претензии к предпринимателям

Должностные лица, которые вынесли неправомерное решение в отношении бизнеса, должны уплатить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Так считают депутаты фракции «Новые люди».

Фракция «Новые люди» направила в правительство законопроект, который устанавливает административную ответственность для должностных лиц контрольно-надзорных органов за неправомерные наказания для предпринимателей.

В проекте предлагают дополнить ст. 19.6.1 КоАП новым положением, по которому чиновников будут штрафовать от 5 до 10 тыс. рублей за неправомерные действия или бездействие по отношению к бизнесу.

«Отсутствие индивидуальной ответственности за неправомерные действия приводит к тому, что сотрудники могут формально или недобросовестно подходить к выполнению своих обязанностей, не учитывая реальные последствия для предпринимателей и граждан», — говорится в тексте документа.

Авторы законопроекта считают, что административная ответственность заставит чиновников ответственнее подходить к принятию решений. Это повысит качество проверок и сократит число неправомерных актов.