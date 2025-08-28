При переводе на другую должность во время испытания его срок может сохраняться

При трудоустройстве может устанавливаться испытательный срок. Его условия можно изменить допсоглашением.

Роструд разъяснил, сохраняется ли у работника срок испытания при переводе на другую должность во время испытания.

Срок сохраняется, если условие об испытании не изменяется дополнительным соглашением к трудовому договору, пояснил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 70 ТК, при заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон трудового договора в письменной форме (ст. 72 ТК).