Кабмин будет следить за правоприменением в майнинге и не только

Ведомства в 2026 году будут собирать информацию о том, как на практике работают существующие нормы по борьбе с мошенничеством, по охране природных зон, а также в сфере майнинга.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 27 августа 2025 года № 2328-р, по которому в 2026 году ведомства обязаны вести мониторинг правоприменения. Основная цель — собрать информацию, проанализировать ее и оценить, как действующие нормы работают на практике.

По предложению Генпрокуратуры в 2026 году проведут мониторинг правоприменения в сфере майнинговой деятельности, правового статуса майнеров и лиц, организующих деятельность майнинг-пулов. Эту работу будут выполнять МВД, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, ФНС и Росфинмониторинг при участии Следственного комитета и Центробанка. Об этом сказано на сайте кабмина.

Также ведомствам предстоит оценить, как применяют законодательство о противодействии мошенничеству с использованием банковских инструментов. По инициативе Роскомнадзора проанализируют эффективность ограничения доступа к информации, которая порочит честь, достоинство или деловую репутацию.

Кроме того, Минприроды и Росприроднадзору предстоит провести мониторинг норм в сфере организации и работы особо охраняемых природных зон.