Кабмин будет следить за правоприменением в майнинге и не только
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 27 августа 2025 года № 2328-р, по которому в 2026 году ведомства обязаны вести мониторинг правоприменения. Основная цель — собрать информацию, проанализировать ее и оценить, как действующие нормы работают на практике.
По предложению Генпрокуратуры в 2026 году проведут мониторинг правоприменения в сфере майнинговой деятельности, правового статуса майнеров и лиц, организующих деятельность майнинг-пулов. Эту работу будут выполнять МВД, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, ФНС и Росфинмониторинг при участии Следственного комитета и Центробанка. Об этом сказано на сайте кабмина.
Также ведомствам предстоит оценить, как применяют законодательство о противодействии мошенничеству с использованием банковских инструментов. По инициативе Роскомнадзора проанализируют эффективность ограничения доступа к информации, которая порочит честь, достоинство или деловую репутацию.
Кроме того, Минприроды и Росприроднадзору предстоит провести мониторинг норм в сфере организации и работы особо охраняемых природных зон.
