⚡️ Итоги дня: в РФ появятся пассажирские дирижабли, учителей не будут заставлять переходить в МAX, Татьяна Ким снова первая среди богатейших женщин России

РЖД представили макет нового двухэтажного скоростного поезда «Буревестник». Его запустят по маршруту Нижний Новгород-Москва 3 декабря 2025 года. Время в пути составит 4 часа 25 минут. Поезд имеет 15 вагонов и 1 190 мест. Каждое место оборудовано розетками и USB-разъемами, кнопкой вызова проводника и индивидуальным освещением.

Минтранс подготовил проект распоряжения правительства об утверждении концепции научно-технологического развития транспортного комплекса РФ на период до 2035 года. В число основных перспективных транспортных технологий, которые будут развиваться в стране, вошли технологии грузовых и пассажирских дирижаблей. Также в этом списке высокоскоростные транспортные системы, технологии магнитной левитации, технологии вакуумно-трубопроводного транспорта и другие.

Министр просвещения Сергей Кравцов выразил уверенность, что учителя и родители быстро начнут пользоваться мессенджером MAX. При этом переход на эту платформу нельзя совершать насильно.

Американский актер Стивен Сигал зарегистрировал бизнес в России. Совместно с сыном Домиником Сигалом он стал соучредителем компании ООО «Хикари». Фирма специализируется на консультировании в области коммерческой деятельности и управления, а также на торговле продуктами, одеждой, продаже самолетов и научных исследованиях в нанотехнологиях.

Более 60% москвичей готовы переехать ради удобной школы для ребенка. Для 40% респондентов этот параметр принципиален — именно он влияет на решение о покупке или аренде жилья. 32% опрошенных не считают этот фактор ключевым, однако 28% отмечают, что пока не обращают внимание на расположение школы.

Минсельхоз прогнозирует рост производства хмеля на 22%. По итогам 2024-го объем составил 328,8 т, что в 1,7 раза превышает уровень 2021-го (194,4 т). В 2025 году, по данным хмелепроизводящих регионов, валовой сбор может превысить 400 т.

Средняя стоимость ночи в отелях Владивостока на период Восточного экономического форума достигла 14 тыс. рублей, увеличившись на 12% год к году. Цены на перелеты во Владивосток на даты ВЭФ за год также выросли: средняя стоимость авиабилетов из Москвы и обратно на даты форума в этом году — 42 тыс. В годовом выражении рост составил 40%.

Продажи ноутбуков в России в первой половине 2025 года сократились почти на 20%.

Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким в очередной раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России, представленный Forbes. Второе место заняла Татьяна Литвиненко (состояние $3 млрд), которая в мае 2022 года получила от супруга Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро».

Цены на вторичное жилье упали в трети регионов России. Средняя цена за квадратный метр в апреле-июне 2025-го по сравнению с I кварталом упала в 27 субъектах из 83. Наиболее заметно стоимость снизилась в Калужской области — на 10% до 92 тыс. рублей.

В первом полугодии 2025 года жители Ростовской области и Ставропольского края потратили на оплату товаров и услуг, а также на различные платежи и взносы больше, чем получили доходов.

В России проведут дополнительную иммунизацию против краснухи. Будут привиты женщины в фертильном возрасте, чей прививочный статус неизвестен.

Во Владивостоке частично запретили кататься на электросамокатах. Передвигаться на электросамокате нельзя на шести улицах города с 22:00 до 07:00. Полный запрет распространяется на несколько зон и мостов в центре.