Меняются требования к оформлению документов при регистрации организаций и ИП

С 1 сентября 2025 года компаниям и ИП не нужно подтверждать основной вид деятельности. СФР будет брать такие данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. В связи с этим меняют порядок оформления регистрационных документов.

ФНС РФ внесла изменения в требования к оформлению документов для регистрации юрлиц и ИП. Соответствующий приказ ведомства от 25.07.2025 № ЕД-7-14/659@ опубликован на портале правовой информации.

Действующие формы документов для госрегистрации компаний, ИП и КФХ, а также требования к их оформлению утверждены приказом от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Но с 1 сентября 2025 убрали обязанность бизнеса ежегодно подтверждать основной вид экономической деятельности: закон от 28.12.2024 № 529-ФЗ.

Данные о кодах ОКВЭД СФР будет брать в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

А организации и ИП должны будут извещать Росстат об изменении:

основного вида деятельности ;

процентной доли хотя бы по одному из указанных кодов ОКВЭД более чем на 20%.

Также сведения о видах деятельности с указанием данных для расчета процентных долей нужно будет подтверждать в Росстат не реже одного раза в 5 лет.

Росстат отправит эти сведения в ФНС для внесения изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Для этого ФНС внесла поправки в действующие требования к оформлению регистрационных документов. В частности, изменили требования к оформлению заявлений о регистрации при создании, реорганизации в части указания сведений о кодах по ОКВЭД.

Недавно мы писали, что с 2026 года в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будет два типа сведений о кодах ОКВЭД.