Эксперт разберет все важные изменения в НДС и в налоге на прибыль в 2025 году

В 2025 году произошло много изменений в НДС и налоге на прибыль. Узнайте все, чтобы избежать штрафов!

В 2025 году налоговое законодательство претерпело серьезные изменения, особенно в части НДС и налога на прибыль. Эти поправки затрагивают все организации, и ошибки в их применении могут привести к доначислениям и штрафам.

На бесплатном вебинаре «НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы» эксперт разберет самые актуальные вопросы и изменения и даст практические рекомендации. Он состоится 2 сентября в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Вы узнаете про:

НДС:

  1. Определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС. НДС при трансграничной интернет-торговле в рамках ЕАЭС.

  2. Средства, увеличивающие налоговую базу при штрафах, премиях, расторжении договора: нюансы формулировок договора и НДС — последствия.

  3. Момент определения налоговой базы при выполнении работ и оказании услуг.

  4. Продление ставки НДС 0% для гостиничного бизнеса.

  5. Повышение лимита дохода для освобождения общепита от НДС.

  6. Освобождение от НДС и налога на прибыль безвозмездной передачи имущества на нужды СВО.

Налог на прибыль:

  1. Дата признания доходов по работам и услугам.

  2. Порядок признания дохода при передаче исключительных и лицензионных прав на объекты интеллектуальной собственности.

  3. Новое в кассовом методе признания отдельных доходов.

  4. Порядок налогового учета курсовых разниц.

  5. Налоговое стимулирование обновления основных средств, НМА и программного обеспечения.

  6. Исправление ошибок и «запоздавшие расходы»: особенности применения статьи 54 НК РФ в 2025 году.

  7. Старые и новые правила переноса налоговых убытков.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 2 сентября в 11:00 мск!

