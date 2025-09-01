Эксперт разберет все важные изменения в НДС и в налоге на прибыль в 2025 году
В 2025 году налоговое законодательство претерпело серьезные изменения, особенно в части НДС и налога на прибыль. Эти поправки затрагивают все организации, и ошибки в их применении могут привести к доначислениям и штрафам.
На бесплатном вебинаре «НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы» эксперт разберет самые актуальные вопросы и изменения и даст практические рекомендации. Он состоится 2 сентября в 11:00 мск!
Вы узнаете про:
НДС:
Определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС. НДС при трансграничной интернет-торговле в рамках ЕАЭС.
Средства, увеличивающие налоговую базу при штрафах, премиях, расторжении договора: нюансы формулировок договора и НДС — последствия.
Момент определения налоговой базы при выполнении работ и оказании услуг.
Продление ставки НДС 0% для гостиничного бизнеса.
Повышение лимита дохода для освобождения общепита от НДС.
Освобождение от НДС и налога на прибыль безвозмездной передачи имущества на нужды СВО.
Налог на прибыль:
Дата признания доходов по работам и услугам.
Порядок признания дохода при передаче исключительных и лицензионных прав на объекты интеллектуальной собственности.
Новое в кассовом методе признания отдельных доходов.
Порядок налогового учета курсовых разниц.
Налоговое стимулирование обновления основных средств, НМА и программного обеспечения.
Исправление ошибок и «запоздавшие расходы»: особенности применения статьи 54 НК РФ в 2025 году.
Старые и новые правила переноса налоговых убытков.
Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
