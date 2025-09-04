Уже сегодня эксперт поможет освоить IT-профессию, где бухгалтерские знания ценятся на вес золота

Аналитик 1С – это уникальный гибрид бухгалтера и IT-специалиста, который зарабатывает больше, чем бухгалтер, работает удаленно или в офисе с гибким графиком и автоматизирует рутину вместо бесконечных проводок.

4 сентября 2025 года состоится бесплатный вебинар «Как бухгалтеру перейти в аналитику 1С и удвоить доход». Он пройдет в 15:00 мск! На вебинаре разберем как бухгалтеру прокачать навыки и освоить востребованную профессию.

Вы узнаете:

1. Почему аналитик 1С — это выгодный карьерный шаг для бухгалтера. Статистика зарплат и рынок труда.

2. Как бухгалтерские знания помогут в аналитике 1С: учетные процессы (ФСБУ, налоги, первичка), работа с документами, типичные ошибки бухгалтеров.

3. Что нужно освоить, чтобы стать аналитиком 1С.

4. Главные инструменты аналитика 1С:

Конфигуратор 1С;

Запросы и отчеты;

Доработка типовых решений под бизнес-процессы.

5. Soft skills: общение с заказчиками, постановка задач программистам.

6. Алгоритм перехода: от обучения, практики на тестовых базах до первых заказов.

Спикер — Константин Соболевский, бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант Клерка по вопросам 1С.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!