📧 ФНС сообщила, когда начнет рассылку налоговых уведомлений за 2024 год для физлиц

На 2025 год налоговые уведомления в электронном виде получают больше 40 млн россиян. Их массовая рассылка стартует со второй половины сентября 2025.

Свыше 60% налогоплательщиков-физлиц выбрали электронный способ взаимодействия с налоговой. Онлайн-уведомления по налогам на имущество физлиц и НДФЛ получают больше 40 млн человек.

Чтобы получить доступ к личному кабинету налогоплательщика, нужно обратиться в налоговую за регистрационной картой или использовать идентификатор сведений о физическом лице в ЕСИА. После регистрации в системе будет можно получать налоговые уведомления онлайн. Для этого через личный кабинет нужно направить согласие по форме, которая есть в приказе ФНС от 12.05.2023 № ЕД-7-21/309@.

«Если нужно прекратить получение документов от налоговых органов через портал Госуслуг, гражданин может подать соответствующее уведомление», — сказано на сайте ФНС.

При отказе от электронных оповещений налоговые уведомления направят заказным письмом по почте.

ФНС будет рассылать уведомления об уплате налогов со второй половины сентября и в течение октября 2025 года. По ним физлицам предстоит уплатить налоги за 2024 год.