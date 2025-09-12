📄 В форме СТД-СФР с 22 сентября 2025 года будут изменения
Минтруд внес изменения в форму сведений о трудовой деятельности, предоставляемых работникам. Приказ ведомства от 08.08.2025 № 489н опубликован на портале правовой информации.
Если работник применяет электронную трудовую книжку, сведения о трудовой деятельности в электронной форме работодатель отправляет в Соцфонд.
Сведения о своей трудовой деятельности работник может получить:
на работе – за время работы у этого работодателя;
в МФЦ, СФР и на Госуслугах – за весь период работы.
Формы выписок из электронной трудовой книжки утверждены приказом Минтруда от 10.11.2022 № 713н. Это сведения о трудовой деятельности, предоставляемые:
работнику работодателем (СТД-Р);
из информационных ресурсов Соцфонда (СТД-СФР).
Теперь Минтруд убрал из формы СТД-СФР таблицу со сведениями о трудовой деятельности работника за периоды до 31 декабря 2019 года.
Вместо этого в СТД-СФР написано, что формирование сведений (т. е. электронных) о трудовой деятельности начинается с 1 января 2020 года.
Чтобы включить сведения о трудовой деятельности за периоды до 01.01.2020 в индивидуальный лицевой счет, работники могут обращаться в Соцфонд.
Новая форма СТД-СФР вступит в силу с 22 сентября 2025 года.
