📄 В форме СТД-СФР с 22 сентября 2025 года будут изменения

Из формы выписки из электронной трудовой книжки убрали таблицу со сведениями о трудовой деятельности до 31 декабря 2019 года.

Минтруд внес изменения в форму сведений о трудовой деятельности, предоставляемых работникам. Приказ ведомства от 08.08.2025 № 489н опубликован на портале правовой информации.

Если работник применяет электронную трудовую книжку, сведения о трудовой деятельности в электронной форме работодатель отправляет в Соцфонд.

Сведения о своей трудовой деятельности работник может получить:

на работе – за время работы у этого работодателя;

в МФЦ, СФР и на Госуслугах – за весь период работы.

Формы выписок из электронной трудовой книжки утверждены приказом Минтруда от 10.11.2022 № 713н. Это сведения о трудовой деятельности, предоставляемые:

работнику работодателем (СТД-Р);

из информационных ресурсов Соцфонда (СТД-СФР).

Теперь Минтруд убрал из формы СТД-СФР таблицу со сведениями о трудовой деятельности работника за периоды до 31 декабря 2019 года.

Вместо этого в СТД-СФР написано, что формирование сведений (т. е. электронных) о трудовой деятельности начинается с 1 января 2020 года.

Чтобы включить сведения о трудовой деятельности за периоды до 01.01.2020 в индивидуальный лицевой счет, работники могут обращаться в Соцфонд.

Новая форма СТД-СФР вступит в силу с 22 сентября 2025 года.