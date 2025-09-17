⚡️ Итоги дня: Камчатка 4 дня будет без интернета, треть россиян верят в тайное чипирование, а на Ozon можно купить продукты на развес

В России только треть разработчиков применяет ИИ для создания приложений.

Россияне стали приобретать чай матча практически в 10 раз больше в I полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Роспатент отклонил заявку Renault на регистрацию бренда Reno в России. Эксперты посчитали, что заявка не соответствует требованиям. Причиной мог стать более ранний знак, сходный до степени смешения с Reno.

«Уральские авиалинии» 18 сентября 2025 года выполнят первый рейс из Москвы в Краснодар. О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября, 17 сентября первый рейс в город совершил «Аэрофлот». До этого авиасообщения не было с 2022 года.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что в России появится аналог терминала Starlink для спутниковой связи.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете выгула собак опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии опьянения.

Группу «Сектор Газа» хотят запретить в России. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина уже заявила, что лично займется вопросом удаления песен Юрия Хоя со всех площадок. Позже Останина заявила, что выступала только за то, чтобы запретить песни, где матерятся певцы и артисты, а запрещать все творчество «Сектора Газа» она не предлагала.

YouTube представил новые ИИ-инструменты для авторов шортсов. Они позволят анимировать фотографии и превратить диалог в музыкальный трек.

Селлеры Ozon смогут продавать продукты питания с коротким сроком годности на развес. Например, свежие овощи и фрукты, сыры, мясо и рыбу, а также замороженные продукты.

Spotify разрешила пользователям слушать всю музыку бесплатно. До этого без подписки нельзя было включить любую песню из альбома или плейлиста.

Городская дума Якутска на внеочередной сессии обсудили законодательную инициативу о введении ограничений розничной продажи алкоголя в праздничные дни. Речь идет о шести праздничных днях — 1 июня, 21 июня, 1 сентября, день Ысыаха, День города (улуса, района) и день последнего звонка в каждом муниципалитете.

ВЦИОМ: почти треть опрошенных россиян верят в возможность тайного чипирования. В 2020 году 41% участников исследования верили, что их могут тайно чипировать, в 2025 году эта цифра снизилась до 29%.

С 16 сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу поправки к статье Уголовного кодекса о похищении человека. Теперь за «кражу невест» и принуждение к браку грозит штраф, исправительные работы, ограничение свободы, и колония на срок до двух лет.

В России создали совет по защите чести и достоинства учителей. Он будет рассматривать заявления по «сложным и спорным ситуациям». Все его решения будут носить рекомендательный характер.

72% россиян вместо психолога обращаются к интернету и нейросетям. При этом девять из 10 респондентов выбирают для тех же целей разговоры с друзьями.

Ростов-на-Дону ввел бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте. В рамках пилотного проекта, бесплатный доступ в интернет появился на привокзальной площади Ростова-на-Дону, в электропоезде и нескольких электробусах.