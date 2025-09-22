Форму соцподдержки можно будет выбирать

Многодетным семьям предлагают дать выбор между получением пакета соцпомощи и выплатой вместо льгот.

Сергей Миронов предложил предоставить многодетным семьям выбор между получением пакета соцпомощи или выплатой денежной компенсации. Такое обращение он направил главе Правительства Михаилу Мишустину.

«Установить право получателя адресной социальной поддержки выбирать форму ее предоставления: натуральную либо денежную, определив порядок расчета денежного эквивалента исходя из нормативной стоимости соответствующей услуги с ежегодной индексацией, которая не может быть ниже среднерыночной стоимости таких услуг», — сказано в документе.

Миронов уточнил, что в России живут около 2,8 млн многодетных семей – получателей госпомощи. Им предоставляют бесплатные земельные участки для строительства, льготное питание и проезд для школьников, коммунальные субсидии и т.д.

Но иногда из-за отсутствия инженерной инфраструктуры многодетные семьи не могут получить земельный участок, а из-за удаленности транспорта не пользуются льготами по транспорту.

В некоторых регионах льготы заменяют денежными выплатами – например, в Московской области. Вместо бесплатного земельного участка такие семьи получают 1 млн рублей.

Миронов считает, что решение о замене социальных льгот на денежные выплаты по выбору семей нужно принять на федеральном уровне.

Он призывает установить порядок расчета денежного эквивалента пакета соцпомощи исходя из среднерыночной стоимости услуг с учетом ежегодной индексации.