Как правильно заполнить заявление о ввозе импортированного товара

Заявление о ввозе товара один из самых трудоемких документов для бухгалтера, который работает с импортными товарами. Налоговики тщательно проверяют все сопроводительные документы, поэтому их важно правильно заполнять.

Помимо статистического отчета в ФТС нужно сделать еще несколько документов. Это:

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (если импорт из стран ЕАЭС);

сопроводительное письмо к этому заявлению с приложением документов;

декларация по косвенным налогам;

налоговый расчет сумм, уплаченных иностранным организациям, а также сумм удержанных налогов в ФНС. Это нужно подать до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Заявление о ввозе товара заполняют на основании поступления. В нем нужно указать код ТН ВЭД и ставку НДС 20%.

В сопроводительных документах следует указать номер и дату счет-фактуры, страну происхождения и код вида транспорта, которым доставили товар. Например, для авиаперевозок будет код «40». Кроме того, важно подтвердить вес товара и его приемку в России, на это налоговики смотрят особенно внимательно.

Сопроводительные документы подают в электронном виде размером не больше 5 Мб. При передаче данных можно разбить одно письмо на несколько частей, если информация не вмещается.

