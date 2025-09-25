Названа сумма, которую направят на выплаты пострадавшим на производстве в 2026 году

Выплаты инвалидам, пострадавшим на производстве, составят около 200 млрд рублей.

200 млрд рублей будет направлено в 2026 году на выплаты людям с инвалидностью, пострадавшим на производстве, заявил глава Правительства Михаил Мишустин.

«За счет этих средств поддерживаем людей с ограничением по здоровью, которые пострадали на производстве, предоставляем им пособия по временной нетрудоспособности», — отметил премьер-министр.

Также он рассказал, сколько денег выделят на бесплатную медицину.