🙏 Профсоюз самозанятых просит не отменять самозанятость, а повысить лимит по доходам

Хотя глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что до 2028 года режим самозанятости не будут менять, в бизнес-среде обсуждают возможные изменения.

Сейчас в России зарегистрировано около 15 млн самозанятых – при том, что ИП в 2025 году было около 4,5 млн человек, отметила доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Жильцова. То есть режим самозанятости россияне выбирают чаще.

По словам главы оперштаба независимого профсоюза «Новый труд» Алексея Неживого, НПД идеально отвечает запросам современного общества, легализует тех, кто не может работать по традиционным трудовым договорам, и людей, ищущих дополнительный доход.

«Благодаря самозанятости миллионы россиян получили официальный статус и возможность легально работать, что значительно пополнило налоговую базу, несмотря на отдельные недоработки в системе налога на профессиональный доход», — уверен Неживой.

Ожидается, что в ближайшие годы число самозанятых может достигнуть 20 млн. В 2024 году они заплатили в бюджет 99,8 млрд рублей налога.

Представитель профсоюза считает, что нужно повысить лимит доходов для самозанятых (сейчас это 2,4 млн рублей), добавить механизм пенсионных отчислений, медицинского страхования и социальных выплат.

Он напомнил о случаях блокировки счетов банками по 115-ФЗ и 161-ФЗ, когда микробизнес лишается всех средств к существованию. При этом эффективных механизмов защиты нет.

Налог в 4-6% для самозанятых – это налог с оборота, а не с реального дохода, добавляет Неживой. Например, таксисту для получения 100 тыс. рублей на руки нужно заработать около 300 тысяч. То есть его маржинальность не превышает 30%. При пересчете на фактический доход налоговая нагрузка оказывается сопоставимой со стандартными договорами ГПХ.

«Мы категорически против необоснованного увеличения налоговой нагрузки на самозанятых и призываем к взвешенному подходу. Ключевыми задачами должны стать развитие коллективных механизмов защиты, создание досудебных процедур разрешения споров и повышение лимитов доходов», — заявляет эксперт.

У самозанятости есть и минусы: не формируется трудовой стаж, пенсия, нет отпускных и декретных, если человек не делает самостоятельных выплат в СФР, напомнила Ольга Жильцова.

Но эксперты уверены – необходим баланс между гибкостью системы для предпринимателей и сохранением социальных гарантий.

Напомним — изменение налогового статуса самозанятых власти уже обсуждают.