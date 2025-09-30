Путин подписал указ об осеннем призыве 2025

Президент РФ подписал указ от 29.09.2025 № 690 об осеннем призыве.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек», — сказано в тексте указа.

Призывников будут оповещать и электронными, и бумажными повестками. За неявку в течение 20 дней применят ограничительные меры.

Решение о призыве теперь действует в течение года со дня принятия. Отправлять призывников со сборных пунктов начнут 15 октября.

Напомним, депутаты уже приняли в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве.