ФНС: льгота по транспортному налогу действует с момента возникновения права, а не подачи заявления

После подачи заявления о льготе налог за предыдущий период пересчитают.

У налоговиков спросили: у человека есть право на региональную льготу (Краснодарский край) по транспортному налогу как родитель ребенка-инвалида. Право на льготу появилось в июне 2023 года, а заявление подали лишь в сентябре 2025.

Можно ли сделать перерасчет налога, при том что в апреле 2024 поменяли машину, интересуется налогоплательщик.

«Льгота применяется начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на такую льготу», — ответили налоговики.

Заявление о предоставлении льготы можно отправить в налоговую в любое время с указанием периода, с которого возникло право на льготу. Если есть основания – налог за предыдущий период пересчитают, о чем сообщат налогоплательщику.