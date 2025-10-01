👨‍🏫 За оскорбление учителей предлагают штрафовать

За травлю педагогов в соцсетях могут установить штраф до 700 тыс. рублей.

Депутат Сергей Миронов предложил наказывать штрафами за оскорбление учителей. Штрафы для физлиц могут составлять до 20 тыс. рублей, а за травлю педагогов в соцсетях – до 700 тыс.

По его словам, сегодня учителя беззащитны в конфликтных ситуациях. Их, как правило, делают виноватыми, утверждает депутат.

«Мы считаем, что за оскорбление учителей необходимо для физлиц ввести штрафы от 5 до 20 тыс., для юрлиц – до 100 тыс. рублей, за оскорбление учителей в социальных сетях – до 700 тыс. рублей», — заявил Миронов.

Он добавил, что законопроект направлялся на отзыв в Верховный суд и кабмин. Максимальные штрафы предлагается установить за оскорбление учителей не только в соцсетях, но и в СМИ.

По действующему законодательству оштрафовать могут за оскорбление чиновников. Предлагается приравнять в этом смысле учителей к госслужащим, подчеркнул Миронов.