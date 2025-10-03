Инвестиционный налоговый кредит могут увеличить до 10 лет с 1 января 2026 года
Кабмин внес в Госдуму законопроект, по которому максимальный срок предоставления инвестиционного налогового кредита увеличится с 5 до 10 лет.
С 2011 по 2024 год 10-летний срок такого кредитования действовал только для резидентов зон территориального развития.
Инвестиционный налоговый кредит — это особая форма рассрочки уплаты налога. Она позволяет предпринимателям временно уменьшать налоговые платежи и направить сэкономленные деньги на инвестиции. Компании одновременно оставляют часть средств в обороте, а возвращают их позже и по ставке ниже ключевой: минимум на четверть, максимум — в два раза.
Такой кредит можно взять как по налогу на прибыль, так и по региональным налогам.
Получить инвестиционный налоговый кредит могут компании, которые:
проводят научно-исследовательские или опытно-конструкторские работы (НИОКР);
проводят техническое перевооружение;
ведут инновационную деятельность;
выполняют особо важный заказ для региона;
оказывают особо важные услуги населению;
выполняют гособоронзаказ;
инвестируют в энергоэффективные объекты.
Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
