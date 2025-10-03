Инвестиционный налоговый кредит могут увеличить до 10 лет с 1 января 2026 года

Если раньше только участники зон территориального развития могли получить инвестиционный налоговый кредит сроком на 10 лет, то с 2026 года он может стать доступным всем, кто ведет исследовательскую и инновационную деятельность.

Кабмин внес в Госдуму законопроект, по которому максимальный срок предоставления инвестиционного налогового кредита увеличится с 5 до 10 лет.

С 2011 по 2024 год 10-летний срок такого кредитования действовал только для резидентов зон территориального развития.

Инвестиционный налоговый кредит — это особая форма рассрочки уплаты налога. Она позволяет предпринимателям временно уменьшать налоговые платежи и направить сэкономленные деньги на инвестиции. Компании одновременно оставляют часть средств в обороте, а возвращают их позже и по ставке ниже ключевой: минимум на четверть, максимум — в два раза.

Такой кредит можно взять как по налогу на прибыль, так и по региональным налогам.

Получить инвестиционный налоговый кредит могут компании, которые: