❗ ФНС: кто не сможет обмениваться электронными документами с 1 января 2026

Налоговая служба разъяснила порядок изменений в электронном документообороте (ЭДО) в части товарных накладных и актов выполненных работ.

С 1 января 2026 года бизнес не сможет обмениваться через операторов ЭДО электронными документами, составленными по форматам – товарными накладными и актами выполненных работ. Это связано с вступлением в силу приказа ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@.

Изменения коснутся только тех, кто сейчас принимает и отправляет товарные накладные и акты выполненных работ по форматам из приказов ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551 и от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552, уточнили налоговики.

Составлять электронные акты и накладные можно с использованием формата универсального передаточного документа (УПД) 5.03, утвержденного приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.

Это многофункциональный документ, который объединяет первичный учетный документ и счет-фактуру. Можно использовать УПД как для одновременного формирования товарной накладной и акта оказанных услуг/выполненных работ вместе со счетом-фактурой, так и раздельно.

После 1 января 2026 года останется возможность создавать первичные учетные документы в виде неформализованных электронных документов и на бумаге.

Бумажных форм товарной накладной и акта оказанных услуг отмена приказов не касается.

То есть те, кто сейчас применяет, например, бумажные акты и электронные счета-фактуры, смогут работать так же и в 2026 году.