Авто у пьяных воителей будут забирать в пользу государства – решение суда

Изымать машины у пьяных будут независимо от их материального положения.

Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать машины у пьяных водителей.

Об этом говорится в решении суда по делу водителя, который дважды попался на управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В первый раз он получил административное наказание, а во второй против него возбудили уголовное дело.

Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, на два года лишил водительских прав и конфисковал автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 в собственность государства.

Водитель пытался оспорить решение о конфискации машины. Но кассационный суд его не поддержал.

«За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля», — говорится в судебном решении.

Суд уточнил, что применение этой нормы не зависит от условий жизни и материального положения нарушителя.

Достаточно наличия совокупности двух обстоятельств: