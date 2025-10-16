Авто у пьяных воителей будут забирать в пользу государства – решение суда
Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать машины у пьяных водителей.
Об этом говорится в решении суда по делу водителя, который дважды попался на управлении автомобилем в состоянии опьянения.
В первый раз он получил административное наказание, а во второй против него возбудили уголовное дело.
Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, на два года лишил водительских прав и конфисковал автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 в собственность государства.
Водитель пытался оспорить решение о конфискации машины. Но кассационный суд его не поддержал.
«За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля», — говорится в судебном решении.
Суд уточнил, что применение этой нормы не зависит от условий жизни и материального положения нарушителя.
Достаточно наличия совокупности двух обстоятельств:
