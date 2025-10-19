Может ли пенсионер уволиться без отработки 2 недели

Право работающего пенсионера уволиться без обязательной отработки можно использовать только один раз.

Многие оформили пенсию, но продолжают работать. А когда решают уволиться, возникает вопрос, можно ли не отрабатывать две недели.

По мнению Онлайнинспекции.рф при Роструде — такое право есть, если пенсионер ни разу не увольнялся в связи с выходом на пенсию.

При этом специалисты ведомства сослались на ч. 3 ст. 80 ТК: когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию и др. случаи) работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.