Роструд: кто оплачивает проезд домой, если работник уволился раньше окончания вахты

Работодатель не обязан организовывать доставку работника до дома, если трудовые отношения прекратились.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – обязан ли работодатель оплатить проезд домой, если сотрудник уволен раньше окончания срока вахты. В трудовом договоре организации это не оговаривается.

«Если дата увольнения пришлась на период вахты, работодатель не обязан организовывать доставку работника до дома, поскольку трудовые отношения с ним прекращены», — ответил Роструд.

В ч. 3 ст. 80 ТК установлено, что если заявление работника об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы, нужно уволить его в срок, указанный в заявлении работника.

При этом работодатель обязан в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку (ст. 84.1 ТК) и рассчитаться с ним (ст. 140 ТК).