24 — нам, а 🎁 — вам! Дарим месяц бесплатной подписки Клерк.Плюс
Вот уже 24 года СМИ «Клерк» радует вас полезными ресурсами в бухгалтерской, юридической, кадровой и не только сферах. Вся наша дружная команда хочет разделить радость этого события и приготовила замечательные подарки, которые точно понравятся каждому.
Подписка Клерк.Плюс бесплатно
По промокоду вы получите месяц бесплатной подписки. Клерк.Плюс — это статьи, мини-курсы и конспекты вебинаров с пошаговыми инструкциями, практическими решениями, тестами и полезными материалами.
Включает в себя:
Экспертные статьи;
Разборы законов;
Мини-курсы с видео;
Конспекты вебинаров;
Просмотр базы консультаций;
Отключение рекламы на сайте.
У вас будет доступ к справочно-правовой системе «Клерка» с актуальной нормативной базой — кодексами, документами, а также бланками и шаблонами договоров, которые мы регулярно обновляем под новые требования ФНС, Минфина, Минтруда и др.
Промокод ПЛЮСКЛЕРК действует до 25 октября!
Кроме этого, с подпиской Клерк.Плюс вы будете изучать наши лучшие материалы без рекламы.
Бесплатные вебинары в подарок от «Клерка»
Налоговые изменения – 2026: НДС, УСН, ПСН, страховые взносы — вы разберетесь во всех изменениях 2026 года, в том числе новом НДС и снижению лимитов уже сегодня.
Экстренный вебинар. НДС 22% и лимит УСН для НДС с 2026 года — вместе с экспертами разберитесь в том, что происходит и как бухгалтеру подготовиться к нововведениям.
НДС: что проверить при подготовке декларации за 3 квартал — проверите правильность формирования налоговой базы по НДС перед заполнением декларации. Узнаете, какие ошибки в декларации приводят к блокировке счетов, доначислениям и штрафам — и как их избежать сейчас, пока не поздно.
Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025 — внезапная блокировка счета по 115-ФЗ – кошмар любого бизнеса. Остановленные операции, замороженные деньги, испорченная репутация и многомесячная борьба за разблокировку.
Узнайте последние изменения в законе 115-ФЗ, новые правила блокировки счетов и что нужно учитывать бизнесу в 2025 году.
Новая форма согласия на обработку персданных с 1 сентября 2025 года. Разбираем новые требования 152-ФЗ — разберетесь последние изменения в законе о персональных данных, а также новую форму согласия на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года.
Да, уже 24 (!) года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране. Присоединяйтесь и получайте подарки!
Начать дискуссию