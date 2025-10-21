24 — нам, а 🎁 — вам! Дарим месяц бесплатной подписки Клерк.Плюс

Нам исполняется 24 года! В честь праздника отдаем бесплатно лучшие записи вебинаров осени и дарим месяц бесплатной подписки Клерк.Плюс. Успейте забрать подарки до 25 октября!

Вот уже 24 года СМИ «Клерк» радует вас полезными ресурсами в бухгалтерской, юридической, кадровой и не только сферах. Вся наша дружная команда хочет разделить радость этого события и приготовила замечательные подарки, которые точно понравятся каждому.

Подписка Клерк.Плюс бесплатно

По промокоду вы получите месяц бесплатной подписки. Клерк.Плюс — это статьи, мини-курсы и конспекты вебинаров с пошаговыми инструкциями, практическими решениями, тестами и полезными материалами.

Включает в себя:

Экспертные статьи;

Разборы законов;

Мини-курсы с видео;

Конспекты вебинаров;

Просмотр базы консультаций;

Отключение рекламы на сайте.

У вас будет доступ к справочно-правовой системе «Клерка» с актуальной нормативной базой — кодексами, документами, а также бланками и шаблонами договоров, которые мы регулярно обновляем под новые требования ФНС, Минфина, Минтруда и др.

Промокод ПЛЮСКЛЕРК действует до 25 октября!

Активировать

Кроме этого, с подпиской Клерк.Плюс вы будете изучать наши лучшие материалы без рекламы.

Бесплатные вебинары в подарок от «Клерка»

Смотреть вебинары

Да, уже 24 (!) года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране. Присоединяйтесь и получайте подарки!