💣 Использование труда ИП и самозанятых собираются ограничить

Глава Минфина прокомментировал итоги стратсессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса.

По его словам, выделено несколько направлений, по которым будут проводить дополнительную работу:

зафиксированы случаи нарушения при ввозе товаров в страну, в том числе без уплаты НДС и пошлин. Поэтому предлагается принять систему подтверждения оплаты товара при транспортировке на территорию РФ ;

усилят ответственность за нарушения при использовании ККТ . Операции по вновь вводимым ККТ должны соответствовать данным терминалов оплаты банков;

договорились о необходимости легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле, с усилением контроля со стороны ЦБ.

Также обсуждались вопросы трудовой занятости. Выявляются случаи подмены найма самозанятыми, сказал Силуанов. В связи с этим Минфин договорился с Минтрудом и ФНС о проведении контрольных мероприятий и об ограничении возможности использования труда индивидуальных предпринимателей и самозанятых в трудовых отношениях.