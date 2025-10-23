Подтвердить право на льготную ставку для земель сельхозназначения можно не только выпиской

В НК РФ нет исчерпывающего перечня документов, подтверждающих право на льготы по земельному налогу.

Применение льготной ставки земельного налога зависит от фактического использования участков, относящихся к землям сельхозназначения или к землям в составе зон сельхозиспользования в населенных пунктах.

«Если участки используются по целевому назначению для сельхозпроизводства, то ставка налога не может превышать 0,3% от кадастровой стоимости», — пишет ФНС.

Но в НК нет исчерпывающего перечня документов, подтверждающих использование земельных участков для сельскохозяйственного производства. Поэтому можно применять нормы других отраслей законодательства, уточняют налоговики.

Согласно закону от 16.07.1998 № 101-ФЗ, в Единую федеральную ГИС о землях сельхозназначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства, включают сведения о посеве семян или посадочного материала, а также сведения о результатах мониторинга состояния и использования таких земель.

Минсельхоз ведет госреестр земель сельхозназначения, содержащий данные об их состоянии и использовании. Сведения из этого реестра предоставляют в виде паспорта земельного участка.

Выписку из паспорта и указанных реестров можно использовать для подтверждения условий применения пониженной ставки по земельному налогу.

Но подтвердить использование налогооблагаемого участка для сельскохозяйственного производства можно и другими документами/сведениями, предусмотренными законодательством, подчеркнула налоговая служба.