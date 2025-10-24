Эксперт: снижение ЦБ 24.10.2025 ключевой ставки вряд ли окажет заметное влияние на рынок

Центробанк повысил прогноз по ключевой ставке на 2026 год, инфляционное давление будет высоким, а значит говорить о смягчении денежно-кредитной политики пока что рано.

24 октября 2025 года Центробанк пересмотрел ключевую ставку в сторону снижения с 17% до 16,5% годовых. Старший директор, руководитель платформы консалтинговых услуг, инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова рассказала «Клерку» о том, как это скажется на экономической ситуации.

«Снижение на 50 базисных пунктов вряд ли окажет заметное влияние на рынок. Однако это станет позитивным сигналом и улучшит общий рыночный сентимент. Кроме того, снижение ставки несколько улучшит условия финансирования. Тем не менее, даже при таком уровне стоимость заимствований останется высокой», — сказала Ушакова.

Эксперт считает, что любое движение ставки вниз будет иметь положительный эффект для рынка недвижимости и создаст предпосылки для запуска новых проектов и привлечения необходимых инвестиций.

Однако стоит обратить внимание, что Центробанк повысил прогноз по ключевой ставке на следующий год — до 13-15% с 12-13%. Это уже негативный сигнал рынку. И говорит о том, что проинфляционное давление остается высоким. Таким образом, денежно-кредитная политика существенно не смягчится.