ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Налоговый контроль и налоговое консультирование →
Игорный бизнес

Штрафы за прием ставок при самозапрете могут поднять в 100 раз: поправки к законопроекту 2025

Букмекеров предлагается штрафовать на 10 млн рублей.

В законопроект о введении штрафов за прием ставок от лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, предлагается внести поправки. Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко предлагает увеличить штрафы до 10 млн рублей.

Законопроект приняли в первом чтении в мае 2025 года. В КоАП предусмотрены изменения, согласно которым введут штраф за прием ставок (в том числе интерактивных) организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе от физлица, информация о котором включена в перечень отказавшихся от участия в азартных играх. Штрафы составят:

  • для должностных лиц – от 10 до 30 тыс. рублей;

  • для юрлиц – от 50 до 100 тысяч.

Евгений Марченко предлагает увеличить размеры штрафов в 100 раз:

  • от 1 до 3 млн рублей — для должностных лиц;

  • от 5 до 10 млн — для юрлиц.

Автор

Савчич Дмитрий
Общество

ТОП-5 программ ВНЖ и гражданства, которые реально работают для россиян в 2025 году

2025 год: «золотые визы» ЕС сворачиваются, но на горизонте закрепились новые лидеры — ОАЭ, Сербия и страны, предлагающие digital nomad visas.

Начать дискуссию

Главная Тарифы