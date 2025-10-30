Штрафы за прием ставок при самозапрете могут поднять в 100 раз: поправки к законопроекту 2025

В законопроект о введении штрафов за прием ставок от лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, предлагается внести поправки. Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко предлагает увеличить штрафы до 10 млн рублей.

Законопроект приняли в первом чтении в мае 2025 года. В КоАП предусмотрены изменения, согласно которым введут штраф за прием ставок (в том числе интерактивных) организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе от физлица, информация о котором включена в перечень отказавшихся от участия в азартных играх. Штрафы составят:

для должностных лиц – от 10 до 30 тыс. рублей;

для юрлиц – от 50 до 100 тысяч.

Евгений Марченко предлагает увеличить размеры штрафов в 100 раз: