⚡️ Итоги дня: владельцам опасных собак предложили страховать ответственность, по четвергам хотят продавать рыбу со скидкой 50%, школьники будут учиться 12 лет

Wildberries интересуется покупкой страховой компании с лицензией на ОСАГО, а также на осуществление других видов страхования сегмента «не жизни». На покупку маркетплейс готов потратить 0,5-1 млрд рублей.

В Госдуму внесли законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак. Это позволит защитить права потерпевших на возмещение вреда их жизни, здоровью и (или) имуществу.

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой ввести в магазинах «рыбный четверг», когда рыба будет продаваться со скидкой 50%.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение. В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским, сказал он.

Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital, основанную на цифровом юане. Она уже функционирует в ряде стран Азии, Ближнего Востока и СНГ и может стать одним из инструментов, снижающих зависимость международных платежей от доллара.

В октябре 2025 года доля банков, которые консультируют клиентов в мессенджере Telegram, составляет 6% в сравнении с 73%-й долей в апреле. При этом общение банков с россиянами в WhatsApp1 (принадлежит Meta1 — организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сократилось с 1 до 0%.

РКН зафиксировал снижение числа утечек персональных данных в 2025 году. В России выявили 103 случая, в рамках которых в сети появились 50 млн записей о россиянах. За 2024 год таких утечек было 135 с 710 млн записей.

Интерес потребителей к ноябрьским распродажам снижается. Сезонным ноябрьским распродажам, приуроченным к 11.11 и «Черной пятнице», в этом году не удастся стать источником дополнительного трафика для розницы.

Власти анализируют вопрос повышения пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран. Один из вариантов — с 1 января 2026 года поднять пошлины с 3 до 5 евро за 1 л.

Депутат Светлана Разворотнева предложила ввести обязательную видеосъемку сделок с жильем, чтобы продавцы не могли заявить о влиянии мошенников и обратно получить проданную квартиру.

В России начали ограничивать регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp1. От операторов потребовали прекратить передачу СМС и звонков.

«Авито» планирует внедрить в свою работу технологии генеративного искусственного интеллекта. До 2028 года компания намерена вложить в их разработку около 12 млрд и заработать от использования ИИ более 21 млрд рублей.