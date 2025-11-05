Налоговики рассказали, какие хозпостройки не облагаются налогом
УФНС по Московской области напоминает, что хозяйственные постройки площадью до 50 квадратных метров, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), не облагаются налогом на имущество физлиц.
К таким постройкам относятся: хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, сооружения, строения вспомогательного назначения, например, сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы.
«Хозяйственные постройки до 50 квадратных метров облагаются налогом, если используются в предпринимательской деятельности или кадастровая стоимость объекта превышает 300 млн рублей», — сказано на сайте ФНС.
Льготу можно применить на одну такую постройку, которая находится на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
Подавать специальное заявление на получение этой льготы не нужно. Налоговики получат всю информацию с помощью информационного обмена с другими ведомствами.
