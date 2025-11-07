В России может появиться новый «промышленный сбор»

Минфин откажется от идеи брать госпошлину за внесение информации о маркированных товарах, но вместо этого могут установить новый «промышленный сбор».

Минфин предложил отказаться от идеи брать госпошлину за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке. Однако вместо этого Минпромторг собирается ввести «промышленный сбор». На первом этапе он коснется радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности.

Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что «промышленный сбор» планируют закрепить в законе о промышленной политике.

«Мы прорабатывали уже администрирование потенциальное такого рода сборов. Еще раз подчеркну, они могут носить в том числе и срочный характер, иметь ограниченное по времени действие, имея в виду целевой характер реализации конкретных мероприятий», — сказал Алиханов.

Промышленный сбор планируют взимать с импорта и производства отдельных видов товаров. Список и дополнительные критерии будут утверждены Правительством.