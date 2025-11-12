Призывников будут штрафовать круглый год за несообщение о переезде

Поскольку призыв будет идти в течение всего календарного года, мужчин, которые не подали в военкомат сведения о переезде, смогут оштрафовать за это нарушение в любое время.

11 ноября 2025 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому призывников разрешили штрафовать за несообщение в военкомат о переезде в течение всего года, а не только во время призыва.

Пока что оштрафовать призывника могут только во время проведения призыва, но поправки это исключат. Изменения соответствуют новому закону от 04.11.2025 № 412-ФЗ, по которому призыв в армию будет проходить весь календарный год.

Кроме того, закон обязывает мужчин явиться в военкомат по электронной повестке в срок не более 30 дней с даты размещения документа в Реестре повесток.