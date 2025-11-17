ЦОК ОК АУСН 17.11 Мобильная
Камеральные налоговые проверки

❗ Камеральные проверки будут проводить чужие налоговые инспекции

Декларации бизнес сдает в одну инспекцию, а проверять их будут в другой.

Новое правило проведения налоговых камеральных проверок вводится законопроектом № 1026190-8.

Проводить камералки смогут:

  • налоговый орган, в который сдана декларация;

  • уполномоченный налоговый орган.

Если проверку проводит чужая ИФНС (уполномоченный налоговый орган), то организации придет уведомление об этом. Форму такого уведомления утвердит ФНС.

Его могут прислать такими способами:

  • по почте заказным письмом;

  • электронно по ТКС;

  • электронно через личный кабинет;

  • электронно через Госуслуги.

Сдать документы в рамках камералки можно будет как в чужую инспекцию, которая проводит проверку, так и в свою.

