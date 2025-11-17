❗ Камеральные проверки будут проводить чужие налоговые инспекции
Декларации бизнес сдает в одну инспекцию, а проверять их будут в другой.
Новое правило проведения налоговых камеральных проверок вводится законопроектом № 1026190-8.
Проводить камералки смогут:
налоговый орган, в который сдана декларация;
уполномоченный налоговый орган.
Если проверку проводит чужая ИФНС (уполномоченный налоговый орган), то организации придет уведомление об этом. Форму такого уведомления утвердит ФНС.
Его могут прислать такими способами:
по почте заказным письмом;
электронно по ТКС;
электронно через личный кабинет;
электронно через Госуслуги.
Сдать документы в рамках камералки можно будет как в чужую инспекцию, которая проводит проверку, так и в свою.
