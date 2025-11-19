Новые тренажеры и браузерные игры — скоро на «Клерке»!

Запускаем новый сезон игровых и образовательных развлечений на «Клерке» — уже в эту пятницу! Теперь учиться бухгалтерии будет еще увлекательнее и динамичнее

Новые игры и тренажеры на бухгалтерскую тематику, доступные прямо на сайте

Попробуйте за 6 попыток угадать загаданное слово из 5 букв в «Wordle». После каждой попытки буквы подсвечиваются: зелёным — если буква на правильном месте, жёлтым — если буква есть в слове, но на другом месте, серым — если буквы нет в слове. Игра развивает логику и знание слов, а успех зависит от анализа подсказок после каждого хода.

Скриншот из игры «2048»

Окунитесь в мир больших цифр вместе с классической «2048» — это простая головоломка на поле 4x4, где нужно сдвигать плитки с числами, объединяя одинаковые, чтобы получить плитку с числом 2048. Задача — избегать заполнения поля, планируя ходы заранее.

В играх будет теперь будет режим полного экрана и полноценная таблицей лидеров. Готовы ли вы доказать, что именно вы — самый опытный и лучший игрок на «Клерке»?

Не забыли и о полезных развлечениях. Вспомните бухгалтерские термины, соотнося слова в тренажере «Перетаскивание слов» и освойте проводки в «Бухгалтере маркетплейса» в игровой форме.

Новый практико-ориентированный, игровой подход «Клерк» к работе и обучению уникален и не имеет аналогов на рынке.

Кроме того, мы полностью обновили наш курс «Девять новых ФСБУ 2025-2026» и наполнили его интерактивными модулями — чтобы вы могли сконцентрироваться на практических задания и закрепить понимание сложных тем.

Не пропустите старт в эту пятницу — проверьте свои знания, работайте легко и с удовольствием на «Клерке»!