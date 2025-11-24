🏡 Назвали основную цель накоплений россиян

Люди откладывают деньги на покупку жилья, другие крупные покупки и на отпуск.

Согласно исследованию банка «Русский стандарт», 34% россиян откладывают деньги для покупки недвижимости – дома, квартиры или дачи – или на первоначальный взнос по ипотеке.

Вторая по популярности цель сбережений – другие крупные покупки (24%).

16% опрошенных откладывают на отпуск, по 11% — на ремонт и покупку автомобиля.

На платное обучение для себя или детей откладывают 4% опрошенных.

Большинство начали откладывать деньги еще в юном возрасте: 35% — в детстве или подростковом возрасте, 28% — с первых заработков (18-25 лет).

20% стали копить с 26-35 лет, 11% — с 36-45 лет, а 6% — после 45 лет.

44% респондентов сообщили, что регулярно откладывают деньги на крупные цели. Еще 38% делают это время от времени, а 18% не копят деньги.

В исследовании приняли участие более 1,5 тыс. клиентов и подписчиков групп банка «Русский стандарт» в соцсетях.