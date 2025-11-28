🚕 Володин: депутаты рассмотрят законопроект о самозанятых в такси

В такси работают до 1,5 млн самозанятых на личных авто. Для них могут ввести переходный период.

Депутаты подготовили законопроект, которым предлагается для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, установить региональную квоту — 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте машин на начало года, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что самозанятых в такси по разным оценкам от 540 тыс. до 1,5 млн человек. Для более 70% из них это дополнительный заработок.

Предполагается, что не соответствующие требованиям машины внесут в реестр, если:

транспортное средство находится в собственности более 6 месяцев;

владелец использует его без привлечения третьих лиц.

Предусмотрено, что такой механизм будет действовать до 1 января 2033 года.

«Планируем в ближайшее время рассмотреть законодательную инициативу и выйти на решение», — сообщил Володин.

Закон о локализации такси вступит в силу 1 марта 2026 года. Сейчас депутатам поступают обращения в первую очередь от самозанятых. Их беспокоит, что не все смогут соблюсти требования для включения в официальный реестр, добавил председатель ГД.