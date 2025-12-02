Квоту на визовых иностранцев на 2026 год увеличили на 18,7%

Больше всего иностранных работников пригласят для пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности.

Правительство установило на 2026 год квоты на иностранных работников, въезжающих в РФ на основании визы.

Общее число составит 278 940 человек. Постановление от 28.11.2025 № 1920 опубликовано на портале правовой информации.

Потребность в иностранных работниках определяется ежегодно на основании предложений регионов.

Согласно новому постановлению, объем квоты на выдачу иностранцам разрешений на работу в 2026 году достигнет 278 940. Такой же размер квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Россию для трудовой деятельности.

Потребность в иностранных работниках в 2025 году составляла 234 958 человек, то есть в 2026 году рост составит 18,7%.

Также постановление распределяет квоту по приоритетным профессионально-квалификационным группам. Самая большая часть квоты выделена для рабочих: