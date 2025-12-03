Силуанов: россияне не заметят роста НДС до 22% в 2026 году

НДС включается в цены, но в условиях жесткой денежно-кредитной политики это будет незаметно.

Россияне не заметят увеличения НДС в 2026 году, считает глава Минфина Антон Силуанов.

«Налог на добавленную стоимость — наиболее безболезненный налог. Да, действительно, он включается в цены, но в условиях жесткой ДКП, уверен, что мы не заметим это изменение налога», — заявил министр.

С 1 января 2026 года НДС вырастет с 20% до 22%. Льготная ставка 10% для социально значимых товаров сохранится.

Власти рассматривали два возможных решения для финансирования бюджетных расходов: повышение налогов или увеличение заимствований, добавил Силуанов.

Но увеличение заимствований — это давление на инфляцию, и рост экономики в долгосрочной перспективе был бы менее высокими темпами, пояснил он. Поэтому выбрали вариант с повышением НДС.

Сейчас эти изменения не влияют на рост цен.

«Если посмотреть по 2018-2019 годам, когда мы такие изменения вводили, то часть НДС перешла в цену уже в декабре. Сейчас мы видим, что пока этого не происходит», – сказал Силуанов.

Напомним – в 2019 году ставку НДС подняли с 18% до 20%.

Эксперты рассказали об НДС 22% и лимитах УСН для НДС с 2026 года на вебинаре — смотрите запись.