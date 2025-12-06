ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН →
Налог на имущество физических лиц

Налоговики советуют убедиться в отсутствии задолженности по налогам на имущество за 2024 год

1 декабря 2025 года был крайний срок уплаты имущественных налогов.

В начале декабря истек срок уплаты имущественных налогов для физлиц и НДФЛ за 2024 год – собственников недвижимости, земельных участков и транспортных средств, а также владельцев вкладов.

Начиная со 2 декабря налогоплательщик становится должником, а его задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней.

Налоговики назвали еще неизбежные негативные последствия для гражданина в случае несвоевременной уплата налогов:

  • удержание долга из зарплаты, пенсии или иных периодических платежей;

  • блокировка банковских счетов службой судебных приставов (ФССП);

  • запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника;

  • арест имущества, транспортных средств должника;

  • запрет на выезд за границу;

  • публичное размещение информации об исполнительном производстве — это может повлиять в том числе на результаты рассмотрения заявок на кредиты.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет