Налоговики советуют убедиться в отсутствии задолженности по налогам на имущество за 2024 год
В начале декабря истек срок уплаты имущественных налогов для физлиц и НДФЛ за 2024 год – собственников недвижимости, земельных участков и транспортных средств, а также владельцев вкладов.
Начиная со 2 декабря налогоплательщик становится должником, а его задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней.
Налоговики назвали еще неизбежные негативные последствия для гражданина в случае несвоевременной уплата налогов:
удержание долга из зарплаты, пенсии или иных периодических платежей;
блокировка банковских счетов службой судебных приставов (ФССП);
запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника;
арест имущества, транспортных средств должника;
запрет на выезд за границу;
публичное размещение информации об исполнительном производстве — это может повлиять в том числе на результаты рассмотрения заявок на кредиты.
