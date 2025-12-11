📌 Минимальный перечень показателей бухгалтерского баланса стал больше

С годового отчета за 2025 год нужно раскрывать в бухбалансе больше сведений.

16 декабря 2025 года вступит в силу новая редакция приказ Минфина от 04.10.2023 № 157н, которым утвержден ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Об этом в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» напомнила Анна Тетерлева — к. э. н., АССA, аттестованный аудитор, директор ООО «Финансовые технологии — Аудит» (топ-15 аудиторских компаний Урала и Западной Сибири), 24 года опыта в финансах, включая работу в «большой четверке» аудиторских компаний мира, эксперт по аудиту, бухучету и МСФО, автор 60 учебных пособий и статей по бухучету и МСФО.

Минимальный перечень показателей, раскрываемых в балансе, пополнили: инвестиционная недвижимость (+ табличные пояснения по ОС и к апвложениям);

долгосрочные активы к продаже.

По-прежнему в балансе обязательно отражают ОС, НМА, ОНА, финвложения, запасы, НДС по приобретенным ценностям, дебиторку, денежные средства и денежные эквиваленты, капитал (в коммерческих организациях)/целевое финансирование (в НКО), заемные средства, кредиторскую задолженность, ОНО, оценочные обязательства.

