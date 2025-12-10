⏳ Чтобы применять ПСН с 1 января 2026 года, нужно подать заявление уже сейчас

ИП могут применять патентную систему налогообложения уже с начала 2026 года, но для этого им надо успеть до 16 декабря 2025 года подать заявление в налоговую.

Индивидуальные предприниматели, которые хотят перейти на патентную систему налогообложения (ПСН) с 1 января 2026 года, должны подать заявление в налоговую за 10 рабочих дней до начала нового налогового периода.

Это нужно сделать до 16 декабря 2025 года, сказано на сайте ФНС.

Заявление можно подать лично или через представителя, по почте, а также в электронной форме через оператора электронного документооборота или в личном кабинете ИП на сайте ФНС.

