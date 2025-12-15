Налоговые долги россиян достигли рекорда: за год сумма выросла на 20%

Долги по налогам бизнеса и физлиц составили 3,3 трлн рублей, что почти равно сумме дефицита бюджета за девять месяцев 2025 года.

По данным на октябрь 2025 года долги физлиц и бизнеса по налогам достигли рекордных 3,3 трлн рублей. Это на 20% больше, чем в 2024 году. Тогда задолженность составила 2,7 трлн.

В сумму входят: недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам. На недоимку приходится 1,2 трлн рублей, остальное — пени и штрафы. Об этом пишут «Известия».

23% долга приходится на малые компании, а остальная часть — на крупные компании и физлица.

По данным ФНС, введение единого налогового счета (ЕНС) позволило в два раза снизить число должников, а меры взыскания сократить в три раза. Также это помогло завершить автоматический процесс взысканий. В итоге в 2025 году поступления от должников выросло почти на 25% или на 513 млрд рублей больше, чем в 2024 году.

«Бизнесу сложнее использовать нелегальные схемы для уменьшения платежей», — сказал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Однако с учетом инфляции и высокой ставки по кредитам долги компаний все равно растут, в 2025 году они подскочили на 20%, тогда как годовой уровень роста цен составил в ноябре 6,6%.

Сумма долга по налогам приблизилась к дефициту федерального бюджета, который на сентябрь 2025 года составил 3,8 трлн рублей. Погашение задолженности могло бы покрыть около 85% недостачи.

Получите четкий пошаговый план подготовки к ключевым изменениям 2026 года — от пересмотра учетной политики под новые ФСБУ 4/2023 и 9/2025 до автоматизации расчетов в «1С:Бухгалтерия 8». Приходите на бесплатный вебинар «Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С». Он состоится 23 декабря в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Учетная политика – 2026: переход на ФСБУ 4/2023, 9/2025 и др. и отмена действующих инструкций №157н, №162н, №174н, №183н. ФСБУ 4/2023: новые формы и требования по бухгалтерской (финансовой) отчетности, обновленные раскрытия и формы баланса. Расчет налоговой нагрузки и сравнение режимов налогообложения в программе «1С:Бухгалтерия 8» Изменение в НДС, страховых взносах, НДФЛ: на что влияет и что нужно сделать. Трансформация налогового администрирования: автоматизация расчетов НДФЛ и взносов, сокращение количества уведомлений и отчетов. Практические рекомендации по подготовке 1С и других учетных систем к работе по новым стандартам и требованиям.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».

Ждем вас на вебинаре 23 декабря в 11:00 мск!