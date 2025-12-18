Минцифры собирается создать базу IMEI номеров всех мобильных устройств
В 2026 году Минцифры планирует создать базу уникальных номеров мобильных устройств – IMEI. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко.
По его словам, предлагается ввести учет номеров IMEI. Он напомнил, что кроме сим-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер.
IMEI (International Mobile Equipment Identity) – это уникальный 15-значный номер для каждого мобильного устройства, идентифицирующий сам аппарат, а не сим-карту.
«В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», — пояснил Угнивенко.
Сейчас из-за угрозы БПЛА отключают мобильный интернет, а также введен режим охлаждения для иностранных сим-карт и сим-карт российских операторов после их возвращения на территорию РФ из-за границы.
Комментарии12
то есть одну симку уже не подключишь в другую трубку, в другой "аппарат" ?
а нельзя ли кого-нить из МинЦифры.... заморозить?
цифровая тюрьма
ну.... то есть привязать - привяжут. Людям потребуется для каждого агрегата отдельную сим карту заводить. Кстати, общее число которых ограничено.
А по итогу - может быть, слегка, отпустит (а то на сегодняшний день кого-то плющит не по детски) ... в общем, будем надеяться, .....
Но по большому счёту, по итогу - ничего и не изменится! Зато какие мы молодцы!