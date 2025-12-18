8053 Премиум 2 mobile реально
Информационные технологии

Минцифры собирается создать базу IMEI номеров всех мобильных устройств

Номера устройств хотят привязать к телефонным номерам, тогда период охлаждения можно ослабить.

В 2026 году Минцифры планирует создать базу уникальных номеров мобильных устройств – IMEI. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко.

По его словам, предлагается ввести учет номеров IMEI. Он напомнил, что кроме сим-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) – это уникальный 15-значный номер для каждого мобильного устройства, идентифицирующий сам аппарат, а не сим-карту.

«В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», — пояснил Угнивенко.

Сейчас из-за угрозы БПЛА отключают мобильный интернет, а также введен режим охлаждения для иностранных сим-карт и сим-карт российских операторов после их возвращения на территорию РФ из-за границы.

Автор

Клеверенс
Комментарии

12
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Номера устройств хотят привязать к телефонным номерам, тогда период охлаждения можно ослабить.

    то есть одну симку уже не подключишь в другую трубку, в другой "аппарат" ?

    тогда период охлаждения можно ослабить.

    а нельзя ли кого-нить из МинЦифры.... заморозить?

  • bogdanovv

    цифровая тюрьма

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    Минцифры собирается создать базу IMEI номеров всех мобильных устройств

    «В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», — пояснил Угнивенко.

    ну.... то есть привязать - привяжут. Людям потребуется для каждого агрегата отдельную сим карту заводить. Кстати, общее число которых ограничено.

    А по итогу - может быть, слегка, отпустит (а то на сегодняшний день кого-то плющит не по детски) ... в общем, будем надеяться, .....

    Но по большому счёту, по итогу - ничего и не изменится! Зато какие мы молодцы!

