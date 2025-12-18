Минцифры собирается создать базу IMEI номеров всех мобильных устройств

Номера устройств хотят привязать к телефонным номерам, тогда период охлаждения можно ослабить.

В 2026 году Минцифры планирует создать базу уникальных номеров мобильных устройств – IMEI. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко.

По его словам, предлагается ввести учет номеров IMEI. Он напомнил, что кроме сим-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) – это уникальный 15-значный номер для каждого мобильного устройства, идентифицирующий сам аппарат, а не сим-карту.

«В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», — пояснил Угнивенко.

Сейчас из-за угрозы БПЛА отключают мобильный интернет, а также введен режим охлаждения для иностранных сим-карт и сим-карт российских операторов после их возвращения на территорию РФ из-за границы.