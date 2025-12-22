В 2025 году больше всего вырос оборот турагентств и медорганизаций, а упал – в пассажирских перевозках и торговле автотранспортом

В этом году зарегистрировались 874 тысячи новых фирм, остались работать – 808 тыс. из них.

В 2025 году было зарегистрировано 874 тысячи новых предпринимателей, 84% из которых – ИП. В этом же году закрылось 69 тысяч из них.

Какие отрасли они выбрали – выяснили аналитики Точка Банка (исследование есть у «Клерка»):

Размер бизнеса Вид деятельности ОКВЭД Прирост за год Крупные Услуги для бизнеса 82.9 46% Почтовая связь и курьеры 53.2 42% Информационные услуги 63.9 39% Средние Подбор персонала 78.3 32% Звукозапись и издание музыки 59.2 31% Агентства по подбору персонала 78.1 29% Малые Управление фондами 66.3 43% Производство фарфоровых и керамических изделий 23.4 20% Производство электрических аккумуляторов и батарей 27.2 20%

Всего в 2025 году работало 7,8 млн ранее зарегистрированных фирм, из них 778 тысяч закрылись. Общее число организаций выросло на 236 тыс.: +3% от начала года.

Самый высокий прирост медианного месячного оборота аналитики зафиксировали у турагентств (+23%), медицинских и стоматологических компаний (+25%).

В сфере пассажирских перевозок и торговли автотранспортом медианный оборот упал на 28%. Также снизился оборот у розничной торговли бытовыми изделиями – минус 19%.

Среднемесячный оборот больше всего вырос у научных исследований и технических разработок (ОКВЭД 72.1, +67%), а также интернет-торговли (+42%).