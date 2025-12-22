В 2025 году больше всего вырос оборот турагентств и медорганизаций, а упал – в пассажирских перевозках и торговле автотранспортом
В 2025 году было зарегистрировано 874 тысячи новых предпринимателей, 84% из которых – ИП. В этом же году закрылось 69 тысяч из них.
Какие отрасли они выбрали – выяснили аналитики Точка Банка (исследование есть у «Клерка»):
Размер бизнеса
Вид деятельности
ОКВЭД
Прирост за год
Крупные
Услуги для бизнеса
82.9
46%
Почтовая связь и курьеры
53.2
42%
Информационные услуги
63.9
39%
Средние
Подбор персонала
78.3
32%
Звукозапись и издание музыки
59.2
31%
Агентства по подбору персонала
78.1
29%
Малые
Управление фондами
66.3
43%
Производство фарфоровых и керамических изделий
23.4
20%
Производство электрических аккумуляторов и батарей
27.2
20%
Всего в 2025 году работало 7,8 млн ранее зарегистрированных фирм, из них 778 тысяч закрылись. Общее число организаций выросло на 236 тыс.: +3% от начала года.
Самый высокий прирост медианного месячного оборота аналитики зафиксировали у турагентств (+23%), медицинских и стоматологических компаний (+25%).
В сфере пассажирских перевозок и торговли автотранспортом медианный оборот упал на 28%. Также снизился оборот у розничной торговли бытовыми изделиями – минус 19%.
Среднемесячный оборот больше всего вырос у научных исследований и технических разработок (ОКВЭД 72.1, +67%), а также интернет-торговли (+42%).
