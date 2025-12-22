8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Ведение бизнеса

В 2025 году больше всего вырос оборот турагентств и медорганизаций, а упал – в пассажирских перевозках и торговле автотранспортом

В этом году зарегистрировались 874 тысячи новых фирм, остались работать – 808 тыс. из них.

В 2025 году было зарегистрировано 874 тысячи новых предпринимателей, 84% из которых – ИП. В этом же году закрылось 69 тысяч из них.

Какие отрасли они выбрали – выяснили аналитики Точка Банка (исследование есть у «Клерка»):

Размер бизнеса

Вид деятельности

ОКВЭД

Прирост за год

 

Крупные

Услуги для бизнеса

82.9

46%

Почтовая связь и курьеры

53.2

42%

Информационные услуги

63.9

39%

 

Средние

Подбор персонала       

78.3

32%

Звукозапись и издание музыки

59.2

31%

Агентства по подбору персонала         

78.1

29%

 

Малые

Управление фондами

66.3

43%

Производство фарфоровых и керамических изделий

23.4

20%

Производство электрических аккумуляторов и батарей

27.2

20%

Всего в 2025 году работало 7,8 млн ранее зарегистрированных фирм, из них 778 тысяч закрылись. Общее число организаций выросло на 236 тыс.: +3% от начала года.

Самый высокий прирост медианного месячного оборота аналитики зафиксировали у турагентств (+23%), медицинских и стоматологических компаний (+25%).

В сфере пассажирских перевозок и торговли автотранспортом медианный оборот упал на 28%. Также снизился оборот у розничной торговли бытовыми изделиями – минус 19%.

Среднемесячный оборот больше всего вырос у научных исследований и технических разработок (ОКВЭД 72.1, +67%), а также интернет-торговли (+42%).

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш